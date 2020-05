Undying : un nouveau jeu de survie en approche

Guillaume Gabriel

Les jeux de survie, mettant en scène un scénario post-apocalyptique, ont toujours autant la cote, que ce soit sur nos mobiles, nos ordinateurs ou nos consoles.



La belle nouvelle, c'est que deux vétérans de l'industrie, Bill Wang et David Brevik, viennent d'annoncer la création de leur studio de développement portant le nom de Skystone Games.



Mais, ce n'est pas tout, puisqu'ils viennent d'annoncer leurs deux premiers jeux, dont l'un débarquera sur nos mobiles !

Undying, de la survie au milieu des zombies

Si leur premier titre, Spaceline Crew, ne débarquera que sur consoles et PC, ce n'est pas le cas de Undying, un jeu de survie qui vous plongera dans un scénario rempli de zombies avec un seul but : survivre.



Le scénario a l'air assez lourd, puisqu'on parle d'une mère infectée en charge d'apprendre à son enfant à survivre, alors que sa mutation se fait petit à petit. Un côté émotionnel qui n'est pas sans rappeler The Walking Dead - Saison 1 de Telltale.



Une version Alpha sera lancée dès cette semaine (les places sont déjà attribuées) avant un lancement à accès anticipé sur Steam pour une sortie prévue avant la fin de l'année.



Reste désormais à savoir si les mobiles auront le droit à la même date de sortie...