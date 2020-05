The Elder Scrolls: Blades n'est officiellement plus en Early Access

Nouvelle grosse étape de franchie du côté du jeu The Elder Scrolls: Blades puisque ce dernier, au travers d'une mise à jour 1.7, vient officiellement de sortie d'Early Access.



Il faut dire que cela fait déjà un an que Bethesda a lancé cet opus sur nos mobiles, après de nombreux reports et interrogations... Accueilli moyennement par les joueurs et fans de la licence, les développeurs continuent de travailler sur une amélioration globale et sur le contenu.

The Elder Scrolls: Blades n'est plus en Early Access

Que la route a été sinueuse, voire chaotique, et très longue pour le lancement du jeu The Elder Scrolls: Blades... Annoncé à l'E3 2018, le jeu avait une date de sortie définie à septembre de la même année.



Hélas, la mauvaise communication de Bethesda et les multiples reports ont fait de cette attente un véritable calvaire pour les joueurs. C'est finalement au printemps dernier que le jeu a été lancé en «accès anticipé», uniquement sur invitation, avant de s'assouplir.



Une période de une année qui aura permis aux développeurs de récolter et prendre en considération les retours des joueurs (une partie, du moins...) pour finalement mettre fin au terme Early Access.



Au travers d'une version 1.7, le studio a prévu quelques surprises et nouveautés de jeu d'aventure qui rappelle Infinity Blade :

Des gemmes gratuites et une grande décoration pour tous les joueurs de l'accès anticipé. Merci d'avoir participé !

Devenez l'ultime guerrier dans une énorme quête façon gladiateur et remportez l'épée et le heaume du grand champion.

Six nouvelles quêtes pour les joueurs de tout niveau, faible comme élevé.

Réinitialisation du classement de l'arène avec des récompenses pour tous les participants du mode.

Ajout d'un classement des guildes.

