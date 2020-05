Steve Jobs, créateur de fonds d'écran pour Mac

On retrouve notamment le cliché ci-dessus, d'herbe photographiée, dans la version 10.5, mais également d'autres clichés du fondateur sont présents dans les systèmes qu’on peut télécharger sur notre article regroupant tous les fonds d’écran de MacOS . Pour terminer l'anecdote, Chris Hynes explique que la plupart d'images d'exemples, notamment dans iPhoto et Aperture, ont été prises par les employés de la firme, avant d'être retouchées puis incrustées. Source

À chaque nouvelle version de macOS, nous attendons avec impatience les célèbres nouveaux fonds d'écran qui accompagnent la mise à jour. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est qu'un certain Steve Jobs a été à l'origine de plusieurs d'entre eux à l'époque. Pour ceux qui l'ignorent, le co-fondateur de la firme à la Pomme était un passionné de photographies, n'hésitant pas à voyager pour embarquer des souvenirs de ses aventures. Et l'homme semblait avoir du talent, à tel point que certains de ses clichés ont servi comme fonds d'écran.

