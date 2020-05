StopCovid : la France va "contourner la limitation d'Apple"

Hier à 21:45

Medhi Naitmazi

8

Encore StopCovid. La version française de l'application de traçage qui doit sortir le 2 juin pour maitriser la pandémie connait un nouveau rebondissement.



Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, vient d'évoquer le défi technique de StopCovid, et notamment la difficulté d'accéder au Bluetooth en permanence sur iPhone. Selon lui, tout est sous contrôle...

StopCovid : Cédric O trop confiant ?

Alors que depuis son annonce, StopCovid soulève de nombreuses critiques, questions et autres remarques, la dernière sortie de Cédric O devrait vous étonner. Selon lui, StopCovid fonctionnera très bien sur les iPhone.

La bonne nouvelle, c'est que nous avons les moyens techniques de contourner la limitation des iPhone et que l'application fonctionnera très bien.

Voilà ce que vient de déclarer le secrétaire d'Etat au numérique, devant Jurem, une association de juristes proche de LREM. Pour appuyer ses propos, il a cité les "tests menés par les Anglais", qui développent une application similaire dans son principe et qui, visiblement, y parviennent très bien.



On le rappelle, Apple limite l'usage du Bluetooth aux applications qui tournent au premier-plan. Si vous quittez l'application, l'API Bluetooth n'est plus accessible. Mais Cédric O parait très confiant quand à une solution de contournement. On espère qu'il a de solides arguments car, même si les développeurs y parviennent en "trichant", Apple pourrait tout simplement rejeter l'appli pour non respect du règlement.



Par contre, Cédric O a concédé que l'application StopCovid française ne fonctionnait pas bien pour l'instant sur les versions anciennes d'Android et d'IOS. Une porte de sortie en cas d'échec ?

Êtes-vous surpris par les propos du gouvernement ? Sachant qu'elles vont dans le même sens que la précédente interview du secrétaire d'État.