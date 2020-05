Apple TV+ et Netflix rétablissent la qualité du streaming en Europe

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Petit à petit, les pays européens reprennent leur respiration après le passage du pic de la pandémie du coronavirus, faisant de nombreuses victimes et forçant un confinement général.



Ainsi, les magasins et entreprises rouvrent doucement, mais sûrement, leurs portes, pour accueillir à nouveau des clients. Il en va de même pour les services en ligne, comme les services de streaming, qui avaient bridé la qualité des vidéos suite à une surcharge générale d'internet.

Apple TV+ et Netflix assouplissent leurs restrictions

Parmi eux, Apple TV+ et Netflix se sont conformés à la demande de la Commission européenne en mars, réduisant la bande passante pour aider les gens à travailler à domicile pendant le verrouillage…



Netflix a d'ailleurs été le premier à suivre la démarche, mais désormais, les deux services lèvent les restrictions respectives pour offrir à nouveau une qualité maximale.



Attention tout de même, du côté de Netflix, tous les pays ne sont pas encore concernés : le géant opte pour une levée progressive, en commençant par le Danemark, la Norvège et l'Allemagne.



Netflix dit qu'il travaille avec des fournisseurs de services Internet pour augmenter la capacité et les autres pays ne devraient pas à être de retour à la normale.



Source