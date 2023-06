L'Académie des Oscars change les règles pour exclure Apple TV+, Netflix, etc

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a officiellement mis en œuvre de nouvelles règles qui pourraient rendre plus difficile la qualification des films originaux d'Apple TV+ pour les Oscars, dans le but de restreindre l'éligibilité et les chances des services de streaming de remporter l'Oscar du meilleur film. Apple n'est la seule entreprise ciblée, Netflix est également dans le viseur.

Un changement pour remplir les salles obscures

Alors qu'Apple a remporté un certain succès aux Oscars, notamment avec le film Coda en 2022, l'Académie vient d'officialiser les nouvelles règles qui avaient été évoqués en début d'année.



Selon les règles actuelles, un film doit sortir en salle pendant une semaine dans l'une des six villes américaines désignées pour être pris en compte. Toutefois, à partir de la 97e cérémonie des Oscars, pour les films sortis en 2024, les règles changeront.

Les nouvelles exigences stipulent qu'un film doit avoir un tirage initial d'une semaine dans l'une des six villes, suivi d'une sortie prolongée d'au moins sept jours dans 10 des 50 principaux marchés américains dans les 45 jours suivant le lancement, ce qui ruine l'exclusivité des plateformes comme celle d'Apple.



Pour les films sortis plus tard dans l'année avec des extensions après le 10 janvier 2025, les distributeurs sont tenus de soumettre leurs calendriers de sortie à l'Académie pour vérification. Ces plans doivent inclure une prolongation de la durée d'exploitation en salle qui doit être achevée au plus tard le 24 janvier 2025.



Les sorties sur des territoires autres que les États-Unis peuvent compter pour deux des dix marchés requis, y compris les 15 premiers marchés internationaux et le territoire d'origine du film.



Le président-directeur général de l'Académie a déclaré que l'élargissement de la couverture des salles de cinéma visait à accroître la visibilité mondiale des films et à encourager le public à les découvrir dans une salle de cinéma.



Ces changements affectent spécifiquement l'éligibilité pour le prix du meilleur film, tandis que les conditions pour les disciplines individuelles reste inchangées.



L'impact de ces règles concerne principalement les services de streaming comme Apple TV+, car les studios de cinéma traditionnels qui dépendent des sorties en salle ne sont tout simplement pas affectés. De plus, les changements pourraient rendre les programmes de sortie en salle plus coûteux ou plus difficiles pour Apple, comme pour Netflix ou Prime Video, ses concurrents. L'objectif des Oscars étant d'inciter les spectateurs à regarder les films au cinéma, faisant automatiquement baisser les abonnés des plateformes de diffusion en continu. Reste à savoir si cela va fonctionner, les amateurs de cinéma étant désormais largement équipés à la maison, avec des écrans plats géants, des barres de son et des catalogues immenses de films et de séries.



Qu'en pensez-vous ?