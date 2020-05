Selon Epic Games, la PS5 est supérieure aux PC

On ne présente plus Epic Games, célèbre studio qui est notamment à la tête de Fortnite, Gears of War ou encore d'Unreal Engine.



Ces derniers viennent d'ailleurs de dévoiler une vidéo de démonstration de la version 5 du moteur graphique, couplé à la PlayStation 5, montrant les impressionnantes capacités de la future console de salon.

La PS5 est « de loin supérieur à tout ce que vous trouvez sur PC »

Qu'il est loin le temps où Sony et Microsoft présentaient des consoles avec une fiche technique déjà dépassée par les meilleurs PC du marché. Non, cette fois, la PlayStation 5 et la Xbox Series X risquent de faire fort, très fort...



Hier, vous n'avez pas pu passer à côté de la vidéo d'Epic Games, montrant une association entre son moteur graphique, l'Unreal Engine 5, et la future console nippone.



Si on ne parle pas d'un jeu à proprement parler, la démo est tout simplement époustouflante ! D'après le studio, Sony a fait « un travail d’architecture impressionnant pour développer une super machine ».

Ce n’est pas seulement un excellent GPU, et ils ne se sont pas contentés de prendre le dernier matériel PC pour se mettre à niveau, en choisissant la facilité. L’architecture de stockage de la PlayStation 5 est bien supérieure à tout ce que vous pouvez acheter dans n’importe quel PC pour n’importe quel montant à l’heure actuelle. C’est formidable de voir ce genre d’innovation. Cela va aider à pousser en avant les futurs PC.

Vous l'aurez compris, le SSD et toute l'architecture qui permet de transporter les données ont été optimisées pour les jeux. C'est pour cela que la puissance de calcul pure annoncée comme supérieure par Microsoft et sa Xbox Series X n'est pas suffisante.



Je ne sais pas pour vous, mais je suis très impatient !



