Kia : un crossover électrique avec recharge en moins de 20 minutes ?

Il y a 53 min (Màj il y a 52 min)

Corentin Ruffin

Le marché des véhicules électriques continue de s'étendre et de grimper, tandis que les constructeurs font tout pour proposer des nouveautés majeures et améliorer les performances.



L'un des gros arguments de vente de ces entreprises n'est autre que la batterie des voitures, son autonomie et son temps de recharge.



Kia, célèbre constructeur sud-coréen, serait sur le point de présente un nouveau crossover électrique qui se recharge en moins de 20 minutes.

Kia pourrait faire une belle avancée sur la recharge

La grosse nouvelle, c'est que le véhicule pourrait être commercialisé dès l'année 2021 en Europe, avec de belles promesses. Pour ce faire, le constructeur fait appel à une nouvelle plateforme modulaire permettant un temps de recharge très rapide.



Il faut dire qu'au travers de son Plan S, présenté en janvier, Kia souhaite investir 25 milliards de dollars dans l'électrique sur les cinq prochaines années.



Première attaque du constructeur, le fameux crossover sans nom qui se dévoile dans un communiqué de presse. Avec une promesse d’une autonomie de 500 kilomètres, c'est surtout son temps de recharge qui est impressionnant : seulement 20 minutes sur des bornes ultra rapides !



De quoi attirer la curiosité de ce véhicule qui devrait refaire parler de lui dans les prochains mois !



