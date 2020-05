TSMC : une usine hors de prix aux États-Unis ?

Comment décrire TSMC ? C'est très simple, on parle d'une importante fonderie de semiconducteurs indépendants qui travaille avec de grands acteurs de la tech, et ce, dans le monde entier.



Parmi eux, un certain Apple qui s'équipe pour ses puces auprès de la firme, mais on retient également des clients comme Nvidia et AMD. Si on en parle aujourd'hui, c'est que le constructeur pourrait annoncer la construction d'une usine aux États-Unis, avec un budget de plusieurs milliards de dollars...

TSMC envisagerait une usine aux États-Unis

Aujourd'hui, le très célèbre groupe TSMC pourrait donc annoncer la construction d'une usine aux États-Unis avec une sacrée enveloppe. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères du Wall Street Journal, considérant que ce nouveau point de chute permettrait la production des puces gravées en 5 nm à partir de 2023.



Un travail déjà commencé à Taïwan, qui finirait donc par migrer en Arizona, état où la firme souhaite implanter sa nouvelle usine. Pour un tel chantier, les chiffres estimés sont de plusieurs milliards de dollars.



Heureusement, TSMC pourrait bénéficier d'un coup de pouce de Donald Trump, qui souhaite voir la production asiatique faire son arrivée aux États-Unis.



Réponse dans quelques heures !



