Devil's Peak Fury : un jeu de course dans un univers post-apocalyptique

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Corentin Ruffin

Nouvelle disponibilité sur iOS avec l'arrivée du jeu Devil's Peak Fury (v1.0, 349 Mo, iOS 10.0) sur l'App Store : ce dernier prend la forme d'un jeu de course sans fin dans un univers post-apocalyptique.



Développée par John Hilliard, cette nouvelle création vous emmènera dans des déserts et des montagnes où il vous faudra survivre le plus longtemps possible !



Voici la bande-annonce du jeu :

Devil's Peak Fury : quand Mad Max débarque sur iPhone

Développé durant le temps libre, en dehors de son travail de développement régulier, John Hilliard emmène le joueur sur les traces du film Mad Max.



Vous voilà donc au volant d'une au look agressif avec un seul but : survivre ! Car oui, les montagnes et les déserts ne seront pas de tout repos et vous confronteront à des ennemis, des obstacles et de la destruction gratuite.



Heureusement, vous aurez différentes armes explosives telles que des missiles et des bombes pour vous aider dans ce chemin sinueux. Un booster pourra également vous aider à fuir une situation périlleuse... Des véhicules pourront être débloqués, avec des avantages et des inconvénients.



Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés !

Télécharger le jeu gratuit Devil's Peak Fury