Sony XH90 : un téléviseur 4K et 120 Hz pour la PS5

Hier à 20:24 (Màj hier à 21:11)

Corentin Ruffin

9

Alors que la commercialisation des nouvelles consoles de jeux approche - PlayStation 5 et Xbox Series X, il faut déjà penser à ce qui les accompagnera... Car oui, si les futurs acquéreurs risquent d'être nombreux, il faudra opter pour une télévision capable de faire tourner les dernières technologies de fort belle façon pour ainsi avoir le droit aux graphismes poussés.



Et le côté cool, c'est que Sony vient de lancer un nouveau téléviseur 4K nommé HH90 qui se place en tant que candidat parfait pour ce rôle... HDR, dalle 120 Hz, Full Array et technologie Triluminos : ça laisse rêveur, pas vrai ?

Sony lance son impressionnant téléviseur XH90

Ce n'est pas réellement une surprise, étant donné que Sony avait présenté son petit bijou lors du CES dernier, en janvier. Mais, le nouveau téléviseur du nippon est désormais disponible à la précommande, avec de sacrés arguments, notamment pour les joueurs de PS5 et Xbox Series X à venir...



Il embarque le 4K et le HDR, mais Sony pousse son téléviseur encore plus loin : la technologie Triluminos, l'équivalent du QLED de Samsung, qui se combine avec un rétroéclairage Full Array et un rafraîchissement 120 Hz de la dalle qui va permettre une expérience de jeu optimale grâce à une fluidité bien meilleure que sur les consoles actuelles. Et même sur smartphones et tablettes c’est encore rare, Apple ayant lancé le mouvement en 2017 avec le ProMotion de l’iPad Pro.



Sony évoque, outre le support de AirPlay 2 et des apps Android, un « Netflix Calibrated Mode », développé pour reproduire une image digne des moniteurs de référence, réservé aux productions originales de Netflix.



Avec toutes ses specs techniques, les zones plus sombres ou plus éclairées sont parfaitement gérées, avec des couleurs reconstituées à la perfection, sans latence. On retrouvera 4 formats pour cette nouvelle gamme 2020 chez Sony :

55 pouces (KD-55XH90) : fin mai à 1299 euros

65 pouces (KD-65XH90) : fin mai à 1599 euros

75 pouces (KD-75XH90) : début juin à 2199 euros

85 pouces (KD-85XH90) : début juin à 3299 euros

C’est très alléchant mais, encore une fois, dommage que les petits formats ne soient pas de la partie car un XH90 en 43 pouces conviendrait à bon nombre de personnes.