AirPods Studio : Apple va se servir de ses usines vietnamiennes pour la production

L'année 2020 devrait être marquée par le lancement du premier casque haut de gamme sous la marque "Apple" et non "Beats". Comme à chaque nouveau produit, l'entreprise cherche où le faire fabriquer et par qui. Tous les accords seraient déjà conclus et la production prête à commencer pour une livraison des premiers stocks en juin, au plus tard juillet.

Le Vietnam sélectionné pour l'AirPods Studio

Avec la guerre commerciale qui sévit entre les États-Unis et la Chine, Apple fait tout pour réduire son activité sur le sol chinois. Du coup, la firme de Cupertino a demandé à ses sous-traitants de déplacer leurs usines de productions progressivement de la Chine vers l'Inde, Taïwan et le Vietnam. Il s'agit de trois pays particulièrement intéressants au niveau des coûts de production, surtout en Inde grâce à la complicité du gouvernement qui fait tout pour créer des nouveaux emplois afin d'embellir ses résultats !



Les partenaires de production Goertek et Luxshare ont été désignés par Apple pour produire l'AirPods Studio. La production devrait commencer dans les semaines à venir. Apple a informé vouloir recevoir les premiers stocks à partir du mois prochain, voire juillet maximum.

Même si rien n'est officiel sur l'AirPods Studio, les rumeurs des derniers jours se sont fait un plaisir de révéler certaines fonctionnalités et caractéristiques de ce futur succès d'Apple.

Le casque d'Apple devrait embarquer des capteurs afin de savoir si vous portez le casque ou non. La musique s'arrêtera automatiquement s'il détecte que vous l'avez posé. Une astuce pour optimiser l'autonomie !



Apple voudrait aussi faire la différence entre votre oreille gauche et droite afin d'améliorer au maximum votre expérience utilisateur. Grâce à ce détail, on sait à l'avance qu'il n'y aura pas de "mauvaise façon" de porter le casque. On parle aussi d'une connexion en Bluetooth et d'une technologie à réduction active du bruit. En même temps, c'est logique puisque le tarif devrait se situer au-dessus de celui des AirPods Pro.

La commercialisation devrait avoir lieu courant l'été, il devrait être proposé au prix de 349$.



