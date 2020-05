Poker Showdown : un parfait mélange entre poker et RPG

Pour l'histoire, vous incarnez l'un des chasseurs de primes disponibles et vous lancez à la traque aux criminels. Durant votre aventure, vous aurez la possibilité d'améliorer votre personnage pour compléter les quatre régions, comportant quatre chefs de gang et des hors-la-loi. Il y aura également des cartes à collectionner qui posséderont des capacités uniques. Un mode multijoueur devrait également être disponible, tout comme un classement mondial ! Poker Showdown: Wild West Tactics sera disponible gratuitement, avec des achats intégrés.

Si vous aimez les jeux de cartes, et plus particulièrement le poker, ce futur Poker Showdown: Wild West Tactics pourrait vous intéresser. Comment ça marche ? Chaque tour se compose de trois phases principales :

Un nouveau jeu prometteur est en approche de l'App Store et du Play Store ! Baptisé Poker Showdown: Wild West Tactics , celui-ci reprend le concept du célèbre jeu de cartes, tout en y incorporant des notions de RPG. C'est le studio Tinker Troupe qui est à l'origine de celui-ci, et aujourd'hui, nous avons enfin des nouvelles sur la date d'arrivée du jeu, puisque celle-ci est prévue pour le 28 mai prochain.

