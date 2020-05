Apple Glass : Un modèle "Steve Jobs Heritage Edition" commercialisé ?

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Apple ne rate pas une occasion de rendre hommage à son co-fondateur parti trop tôt. D'après le spécialiste des rumeurs Jon Prosser, la firme de Cupertino préparerait en ce moment des Apple Glass en édition spéciale. Celle-ci serait inspirée des lunettes rondes que portait Steve Jobs.

Un modèle qui se placerait dans le très haut de gamme

C'est le nouveau projet d'Apple, des lunettes en réalité augmentée connectées à votre iPhone. Si les rumeurs parlent d'une commercialisation dès l'année prochaine, il y a déjà plusieurs détails qui ont fuité sur ce futur produit Apple. On connait par exemple leurs prix, les lunettes d'Apple seraient disponibles à partir de 499 dollars avec une préinscription pour les recevoir en premier.



La récente fuite de Jon Prosser s'intéresse au modèle haut de gamme, parce que bien sûr, Apple commercialisera des modèles à plus de 1000€, comme elle le fait avec tous ses produits. La firme de Cupertino aurait prévu une petite surprise (bon maintenant c'est raté), elle aurait pour ambition de créer des Apple Glass "Steve Jobs Heritage Édition". La forme des lunettes serait ronde, comme celle que portait le co-fondateur d'Apple.

Ce modèle sera particulièrement coûteux. En effet, Apple proposerait cette édition spéciale à plus de 1000€, il faut considérer cela comme une Apple Watch Édition selon les dires de Prosser.

Il ne fait aucun doute que ce modèle en hommage à Steve Jobs est purement marketing et l'entreprise sait à l'avance que les clients Apple n'hésiteront pas à l'acheter, surtout ceux qui avaient une affection particulière pour Steve.



Quand Prosser a été interrogé sur le fonctionnement des lunettes AR d'Apple, il a été assez incertain. Sa source lui donne beaucoup d'informations, mais semble ne pas rentrer dans les détails pour le fonctionnement. Il explique :

Je n'ai aucune idée de comment cela fonctionne réellement, mais je sais traditionnellement - je dis traditionnellement - avec les versions actuelles de lunettes AR ou quelque chose comme ça, il y a comme une petite chose projetée dans le coin d'une lentille. Ce sont les deux objectifs qui ont des écrans, ce sont des écrans intégrés qui vous montrent des informations.

Heureusement, on en sait déjà pas mal grâce aux brevets déposés par la firme californienne. On a déjà pu voir passer la technique qu'utilisera Apple pour réduire le poids des lunettes, comment elles se protégeront en cas de choc ou alors comment elle affichera de la vidéo 3D prédéfinie de manière stéréoscopique.

Pour l'instant, il n'y a pas d'information officielle sur le projet ni sa date de commercialisation. Les rumeurs affirment toutes qu'Apple avance bien sûr les Apple Glasses et qu'elle devrait ne plus tarder. Sortie estimée : 2021.



Source