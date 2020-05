Razer commercialise le Blade Pro 17 avec un écran à 300 Hz

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Razer, célèbre société spécialisée dans le matériel gaming, fait parler d'elle aujourd'hui après l'annonce de l'arrivée de son nouvel ordinateur portable, le Blade Pro 17.



Une nouvelle fois, le constructeur veut frapper fort, très fort, puisque ce petit bijou est fort bien équipé, notamment avec un écran à 300 Hz et une puce graphique RTX 2080 Super Max-Q.



Bien sûr, le client aura le choix du matériel, puisqu'on retrouve quatre versions de l'ordinateur.

Razer lance l'ordinateur portable gaming Blade Pro 17 pour les gamers

Qu'il est impressionnant, ce nouvel ordinateur portable Blade Pro 17, bien qu'un peu dans la provocation et l'excès : avec la possibilité d'opter pour un écran Full HD qui peut monter à 300 Hz, ça laisse rêveur, notamment du côté des joueurs.



Car oui, cette version 2020 du Blade Pro 17 laisse le choix, notamment en se pointant avec trois tailles d'écran (13, 15 et 17 pouces) et quatre puces graphiques.



Si 300 Hz, c'est trop pour vous, vous aurez la possibilité de vous contenter d'une dalle 4K à 120 Hz ou Full HD à 144 Hz et 240 Hz. Du côté de la carte graphique, c'est beau aussi puisque vous pourrez craquer pour la Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q, véritable machine de guerre.



Là encore, on a le choix avec une GeForce RTX 2060, une GeForce 2080 Max-Q ou encore une GeForce RTX 2070 Max-Q. Pour le processeur, on retrouve la 10e génération de chez Intel.



Côté prix, il faudra dépenser entre 2 199,99 euros et 4 199,99, selon vos choix... Des prix semblables à ceux d'Apple, à la différence près que la firme ne propose pas encore de MacBook pour gamers.