Scott Forstall : Il reçoit un poisson mort de Microsoft parce qu'il a préféré travailler avec Steve Jobs

Il y a 1 heure

Julien Russo

Scott Forstall est l'un des vétérans de l'histoire d'Apple. Il a rejoint Steve Jobs chez NeXT en 1992 pour après aller chez Apple avec Steve en 1997. Il a révélé dans l'émission Code Break comment sa rencontre avec le co-fondateur d'Apple s'était passée et comment il avait refusé une très belle offre d'emploi venant de Microsoft.

La rencontre entre Forstall et Jobs

En 1992, Scott Forstall était vu comme un jeune talent par certaines entreprises américaines comme NeXT et Microsoft. L'entreprise de Bill Gates s'était donné pour mission de lui faire signer un contrat de travail pour qu'il commence sa carrière chez Microsoft.

Cependant, Forstall s'était fait aussi repérer par Steve Jobs, qui à cette époque avait quitté Apple et créé NeXT. Le co-fondateur d'Apple avait approché Scott Forstall pour lui poser des questions, comprendre la personnalité du jeune homme et voir s'il avait des ambitions qui pourraient faire monter sa jeune entreprise.

Intrigué, Forstall explique qu'il s'était déplacé au siège de NeXT pour rencontrer Jobs. Pendant près d'une journée entière, le jeune homme a répondu à une multitude de questions et a parlé à 17 personnes différentes. Fatigué de cette journée intense, Steve se mit soudainement à lui dire :

Je sais que tu dois passer des entretiens pour le reste de la journée, je me fiche de ce que les gens disent, à la fin de la journée, je te fais une offre. Mais je vous en prie, faite comme si vous étiez intéressé par les questions de tout le monde.

Avec un sourire, Jobs dit au revoir à Forstall en déclarant : "Je suis sûr que vous allez accepter cette offre".

Le co-fondateur d'Apple avait vu juste puisque le jeune Forstall avait décidé de se lancer dans une aventure aux côtés de Steve Jobs chez NeXT.

Immédiatement, Forstall appela Steve Jobs pour lui dire qu'il acceptait sa proposition et qu'il signait avec son entreprise.

Le jeune homme appela également Microsoft pour les informer du refus de travailler chez eux.



Ce refus aura certainement créé une frustration chez Microsoft, puisque l'entreprise prit la décision d'envoyer un colis surprise à Scott Forstall dès le lendemain.

Il explique :

Le lendemain, quand je me suis réveillé et j'ai ouvert la porte de mon appartement, il y avait une boîte à l'extérieur. Je l'ai ouvert et il y avait un poisson mort. C'était cet énorme poisson mort. J'ai regardé la boîte et elle avait une adresse de retour, Microsoft. Cela semblait être une menace ...

Forstall aurait pu se dire "je laisse tomber et j'ignore ce que vient de faire Microsoft", mais quelque chose interpella le jeune homme. En effet, le fait de laisser un poisson mort dans un colis devant une porte, c'est une technique qu'il avait déjà vue dans des films de... mafia !

Forstall passa un coup de fil à un ami qui travaillait à l'époque pour Microsoft et lui a expliqué l'insolite découverte devant sa porte.

Celui-ci qui semblait être au courant et lui a expliqué que Microsoft avait tout donné pendant la nuit pour trouver le plus gros saumon roi de Seattle.

Pourquoi ? Cela était un sous-entendu pour faire comprendre à Forstall que comme ce saumon, il n'y en avait pas un deuxième comme lui.

Un peu surprenant comme réaction...



Après le rachat de NeXT, Scott Forstall accompagna Steve Jobs chez Apple en 1997 où il trouva tout ce qu'il cherchait pour sa carrière professionnelle.

Aujourd'hui en 2020, l'homme qui a dirigé les premières équipes du développement logiciel de l'iPhone et de l'iPad n'est plus dans l'équipe d'Apple. Il a décidé en 2012 de se reconvertir dans le milieu artistique, sa deuxième passion. En avril 2015, Forstall avait informé dans un tweet qu'il était co-producteur d'une comédie musicale à Broadway nommé "Fun Home".

Après son départ d'Apple, il a également été conseillé auprès de Snap Inc. (l'entreprise derrière la célèbre application Snapchat).



En janvier 2019, Scott Forstall expliqua :

Je savais que j'adorais le théâtre, mais je ne savais pas si j'avais une quelconque chance de réussir dans ce milieu, ce fut une énorme prise de risques.

Retrouvez en intégralité l'interview de Scott Forstall ci-dessous.