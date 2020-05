Cupra présente sa nouvelle voiture électrique El Born

Il y a 32 min (Màj il y a 31 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Lorsqu'on évoque le nom d'El Born, on pense directement au quartier tendance de Barcelone avec ses boutiques de créateurs, ses bars typiques, ses cafés à l'ancienne et les petits restaurants à tapas.



Pourtant, désormais, lorsque l'on prononcera ce nom, on pourra également faire mention de la nouvelle voiture électrique de Cupra, filiale sportive de SEAT appartenant au groupe Volkswagen.



Les modèles proposés par le constructeur adoptent un look futuriste, travaillé, un peu agressif avec des performances très honorables, tout en étant abordable.

Cupra lance la nouvelle voiture El Born

Esthétiquement parlant, cette nouvelle El Born ressemble quelque peu à l'ID.3 GTX de chez Volkswagen, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est réussi.



Si ce n'est pas encore officialisé, la voiture électrique embarquerait une batterie de 80 kWh, laissant ainsi entrevoir une autonomie de 500 km sur une charge complète.



Avec un moteur électrique arrière de 150 kW et un de 85 kW à l’avant, on retrouverait une belle équivalence à 315 chevaux en quatre roues motrices. Ainsi, le 0 à 100 km/h pourrait être atteint en 5,9 secondes, tandis que la voiture serait bridée électroniquement à 180 km/h.



Reste désormais à avoir les dernières informations, notamment au niveau du poids tout comme du prix...



Source