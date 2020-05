Sonic Racing se joue à 4 joueurs sur Apple Arcade

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le célèbre hérisson bleu faisait parti du lancement du service Apple Arcade. Alors que le service de jeu en illimité s'était lancé aux côtés d'iOS 13 en septembre dernier, Sega en avait profité pour coiffer Mario Kart Tour d'un cheveu en sortant une semaine avant lui. Mais la grosse différence est qu'on ne peut pas acheter Sonic Racing, il faut absolument être abonné à Apple Arcade. Si tel est votre cas, alors la mise à jour de ce week-end vous intéressera.



Sonic Racing a d'ailleurs fait suite au très bon Sonic All Stars Racing qu'on ne trouve plus sur iOS.

Sonic Racing se met à jour sur Apple Arcade

En reprenant le gameplay et l'univers de Team Sonic Racing, Sonic Racing a connu un joli succès sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac au travers d'Apple Arcade. Malgré une belle réalisation et une prise en main efficace, Sonic Racing possédait un gros défaut : le manque de multi entre amis en ligne. C'est désormais chose faite avec la version 1.3.0 qui apporte son lot de nouveautés dont la fameuse fonctionnalité.



Il s'agit tout simplement d'un mode 4 joueurs qui permet d'affronter ses amis, de quoi rigoler encore un peu plus que contre des inconnus. Outre cette nouveauté, Sonic Racing ajoute un nouvel environnement appelé Zone Final Fortress qui inclut 3 nouvelles pistes dont le thème est le vaisseau d'Eggman.



Autre nouveauté importante, les menus du jeu ont été revus en profondeur, pour faire plaisir aux joueurs qui trouvaient l'ensemble pas très ergonomique.



Enfin, Sega propose des vidéos de didacticiels pour les Wisps et les Compétences d'équipe, une compatibilité améliorée pour les manettes et Siri Remote à tous niveaux.



Sonic Racing propose des coéquipiers gérés par l’intelligence artificielle, de nouvelles pistes et un grand nombre de personnages à débloquer.

Comme tous les jeux Apple Arcade, Sonic Racing ne contient ni publicité, ni achat intégré.

