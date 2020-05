Fortnite : le jeu passe à 90 Hz sur OnePlus

Ce partenariat est aussi l’occasion pour Epic Games de renforcer sa présence en Inde grâce à la force de frappe de OnePlus, leader du marché depuis 2019. Un autre exemple des différentes possibilités offertes par le smartphone sur le marché du mobile ! On a hâte d'avoir l' iPhone 12 Pro avec son écran 120 hz !

OnePlus et Epic Games ont mis au point l'une des meilleures expériences Fortnite sur smartphone. La série OnePlus 8 offrira un gameplay Fortnite ultra fluide grâce aux 90 fps, une expérience que l’on ne retrouve même pas sur les consoles actuelles.

La marque de smartphones haut de gamme OnePlus annonce aujourd'hui une nouvelle mise en place avec Epic Games, offrant désormais aux possesseurs de l'un des téléphones OnePlus 8 de pouvoir jouer en 90 Hz à Fortnite . On parle de la première marque de smartphones capable de faire fonctionner Fortnite sur le Unreal Engine à 90 images par seconde.

Le constructeur OnePlus continue ses partenariats auprès d'autres noms forts pour tenter de faire pencher la balance en sa faveur. Récemment, la firme chinoise annonçait un partenariat avec Fortnite et les premiers fruits commencent à tomber de l'arbre. En effet, les deux groupes viennent d'annoncer que le célèbre Battle Royale était désormais disponible en 90 Hz sur certains smartphones, une grande première !

