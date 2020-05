Le PS Plus 12 mois est en promo à -30%

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Voilà une belle promotion pour les joueurs de Playstation qui ont besoin de l'abonnement PS Plus pour jouer en ligne et avoir des jeux gratuits chaque mois.



Le pack PS Plus 12 mois est en effet affiché à prix réduit depuis hier, soit 41,99€ au lieu de 59,99€.

Le PS Plus est moins cher

L’abonnement au PlayStation Plus 12 mois baisse donc de 30 % dans le cadre des Days of Play 2020, qui se déroulent du 25 mai au 8 juin 2020.



Avec cet abonnement, vous avez plein d'avantages qu'on vous rappelle :

Multijoueur en ligne PS4 : pour jouer avec ses amis ou d’autres joueurs en ligne sur tous les jeux (sauf Fortnite qui utilise ses propres serveurs).

: pour jouer avec ses amis ou d’autres joueurs en ligne sur tous les jeux (sauf Fortnite qui utilise ses propres serveurs). Des jeux chaque mois : au moins 2 jeux gratuits chaque mois sur PS4 (il y a eu récemment Uncharted 4, DIRT Rally 2, Last of Us, Rayman, Badland...).

: au moins 2 jeux gratuits chaque mois sur PS4 (il y a eu récemment Uncharted 4, DIRT Rally 2, Last of Us, Rayman, Badland...). Des remises exclusives : PlayStation Plus réserve à ses abonnés des offres exclusives sur les jeux et les extensions du PlayStation Store.

: PlayStation Plus réserve à ses abonnés des offres exclusives sur les jeux et les extensions du PlayStation Store. Stockage en ligne : 10 Go de stockage en ligne offerts.

Pour information, vous aurez 12 mois pour utiliser la carte prépayée sur le PS Store.



Voici les deux jeux gratuits du mois dernier sur PS4 :