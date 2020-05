Apple TV+ : l'intégralité de Fraggle Rock nourrit le catalogue

Corentin Ruffin

Apple vient de confirmer officiellement la mise en ligne de l'intégrale de la série Fraggle Rock, diffusée entre 1983 et 1987 sur HBO.



La série télévisée, à destination des plus jeunes, met en scène l'inventeur Doc et son chien Croquette qui, derrière leur labo, cachent un monde souterrain renfermant les Fraggles, des personnages amusants.



Une première pour la Pomme qui, depuis le lancement du service de streaming, proposait uniquement des œuvres originales.

Apple diffusera l'intégralité de Fraggle Rock

Alors, avec cette mise en ligne intégrale d'une série déjà existante, peut-on s'attendre à un changement de stratégie de la part de la Pomme ? Notamment en faisant comme Disney+ et Netflix, qui possèdent du contenu non-original ?



La réponse est non, ou en tout cas, pas pour l'instant... Si la série Fraggle Rock va bel et bien agrandir le catalogue d'Apple TV+ (et il en a bien besoin), c'est pour une simple et bonne raison : la firme a commandé un reboot de la série.



Ainsi, le souhait est de réunir les anciens épisodes ainsi que les nouveaux au sein d'une même plateforme. La série Fraggle Rock sera disponible dès aujourd'hui sur Apple TV+.