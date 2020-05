Les bracelets cuir sport de l’Apple Watch 6 en fuite ?

Il y a 1 heure

Alban Martin

2

Si vous faites partie de ceux qui réclament de nouveaux bracelets en cuir pour l’Apple Watch, vous allez être bientôt servis. En effet, si le modèle Loop de la firme existe depuis le début, seuls de nouveaux coloris sont arrivés avec les années et les renouvellement des Apple Watch. Mais une fuite sur Reddit suggère qu’Apple va prochainement proposer une variante plus sportive avec des modèles gaufrés.

Nouveaux bracelets pour l’Apple Watch 6 ?

Les photos publiées sur le forum font état d’un nouveau style plus sportif pour les futurs bracelets en cuir de la montre d’Apple. Plus travaillés, ils sont aussi proposés dans des coloris plus tendances en bleu clair, en rouge ou encore en rose et marron. Si leur look est intéressant, il faudra voir si ils sont capables de remplacer les bracelets sports de base. Il faudrait qu’ils soient traités pour conserver leur aspect au contact de la sueur de façon répétée.



Apple pourrait lancer ses nouveaux bracelets pour toutes ses montres actuelles et futures. Une annonce à la WWDC 20 le 22 juin prochain est une possibilité.



Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis sur ces potentiels nouveaux accessoires pour la tocante d’Apple et à quel prix seriez-vous prêt à craquer ? 79€, 99€, 129€ ou 149€ ?