Niantic va améliorer la réalité augmentée dans ses jeux

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir

Niantic est l'un des pionniers de l'intégration de la réalité augmentée dans les jeux sur smartphones. La société compte bien poursuivre dans ce sens, puisque la vision de Niantic a toujours été que l'AR représente l'avenir des jeux vidéos. Plusieurs jeux de l'éditeur vont être prochainement améliorés dont le célèbre Pokémon Go qui rassemble toujours en 2020 énormément de fidèles.

Une réalité augmentée sous un différent jour

Dans une quête constante de perfection, Niantic va améliorer la fluidité et l'intégration de la réalité augmentée dans son application Pokémon Go. En effet, ces changements se baseront sur plusieurs éléments.

À commencer par le "Reality Blending", il s'agira de donner la possibilité aux Pokémon de se cacher derrière un arbre, derrière un panneau publicitaire dans la rue... Vous pourrez voir une partie du Pokémon où alors celui-ci pourra se cacher complètement. Niantic veut apporter une réalité augmentée plus "immersive" que ce qu'on connait à l'heure actuelle.

La "Reality Blending" arrivera en priorité pour les joueurs sur Galaxy S9, S10 et Google Pixel 3 et 4. Elle s'étendra progressivement sur les autres smartphones.

L'autre "petite révolution" dans la nouvelle réalité augmentée que va apporter Niantic, c'est le "PokéStop Scan". Les joueurs auront la possibilité de partager des vidéos des PokéStops ou des Arènes. Chaque vidéo durera 10 secondes maximum !

Derrière cette fonctionnalité, ce que ne dit pas forcément Niantic c'est que ses développeurs vont se servir des milliers de vidéos que vont créer les utilisateurs. Le but dans cette démarche est de créer des cartes dynamiques en 3D. Par la suite, l'entreprise pourra proposer une géante mappemonde en réalité augmentée. Comme pour les applications de cartographies, les visages et les plaques d'immatriculations des véhicules seront bien évidemment censurés.



Pour l'arrivée de la nouvelle technologie baptisée "Reality Blending" il n'y a pour l'instant pas de date. Pour les PokéStop Scan, la nouveauté débarquera d'ici quelques jours dans une mise à jour disponible sur iOS et Android. L'intégration de la nouvelle fonctionnalité se fera en priorité pour les joueurs ayant le niveau 40 minimum, les autres devront encore un peu attendre.



Source

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO