SEGA fera une annonce "révolutionnaire" le 4 juin

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Depuis des années maintenant, quand on parle de SEGA, on a l'image d'un hérisson bleu qui apparaît, on pense notamment aux divers jeux et licences créées par le studio, mais malheureusement, on a oublié qu'ils étaient l'un des plus grands constructeurs de consoles de salon dans les années 80.



Malheureusement, depuis, après des échecs et des partenariats gâchés, le nippon a arrêté de travailler sur la conception de machines, pour continuer le développement de ses figures emblématiques du jeu vidéo.



Seulement, d'après un magazine japonais, la célèbre firme s'apprêterait à faire une annonce qui devrait faire du bruit...

SEGA va « secouer l'industrie » le 4 juin

Que le temps passe... Cette année, SEGA soufflera sa soixantième bougie et pourra se vanter d'avoir fait bouger l'industrie du jeu vidéo avec ses Master System, ses Mega Drive ou encore sa Dreamcast (malgré le flop).



Un beau vécu pour un grand évènement qui pourrait être l'hôte d'annonces du côté du nippon, dont l'une pourrait être une véritable surprise. En effet, selon le magazine japonais Weekly Famitsu, SEGA pourrait faire une annonce majeure...



C'est le journaliste Zenji Nishikawa qui a lâché l'information sur Youtube, expliquant que ses employeurs détiennent un scoop "comparable à la révélation de la PlayStation 5 par Wired l'année dernière".



L'homme ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a évoqué une annonce qui sera « révolutionnaire » et qui « secouera l'industrie du jeu vidéo ». Nouvelle console ? Rachat par Microsoft ? Difficile à prédire...



Réponse le 4 juin prochain !



