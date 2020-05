L'Apple Store de Minneapolis aux États-Unis a été attaqué au marteau

Vous avez probablement vu dans l'actualité les nombreux affrontements entre les citoyens et les forces de l'ordre à Minneapolis aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, on voit des scènes de guerre urbaine avec des bâtiments en feu, des rues dans un triste état et des magasins pillés pour voler la dernière TV ou le dernier smartphone à la mode. L'Apple Store de Minneapolis n'a pas échappé à la gigantesque colère qui gronde dans cette ville du Minnesota.

La vitrine de l'Apple Store de Minneapolis attaqué au marteau

Tout a commencé après le décès de George Floyd tué par un policier en service, quand ils ont appris la nouvelle par les chaînes d'informations en continu de nombreux Américains sont sortis dans la rue pour protester.

Alors que les manifestations contre les violences policières envers la population afro-américaine étaient parties pour être calmes, elles ont vite dégénéré. Les images des émeutes ont été nombreuses à faire la Une des médias américains... Elles ont également fait le tour du monde !

Résultat, le commissariat de Minneapolis et plusieurs fast-foods ont été incendiés. Du côté des boutiques elles ont été une dizaine à être saccagés et pillés. En effet, quand les habitants ont remarqué que les forces de l'ordre étaient débordées, beaucoup en ont profité pour semer le chaos.



Du côté de l'Apple Store de Minneapolis, il n'a pas été épargné non plus. Avec des émeutes dans la rue, un magasin avec une façade toute en verre, des manifestants avec des marteaux et projectiles, il n'en fallait pas plus pour que l'Apple Store vive un sale quart d'heure.

Un groupe de manifestant particulièrement agressif a essayé d'entrer dans l'Apple Store qui était temporairement fermé à cause de la propagation du Covid-19. Ils ont essayé de casser la vitre pour accéder à la boutique et piller le magasin. Cependant, même si la façade parait fragile, la vitrine en verre a résisté à une attaque au marteau.

Dans le secteur où se situe l'Apple Store, il y a eu de nombreux pillages et dégradations recensés. La boutique de la firme de Cupertino est loin d'être la seule à être concernée par ce type de casse.



Pour calmer les choses, Donald Trump a envoyé la Garde nationale afin de rétablir l'ordre et bloquer l'attroupement de personnes.

Le Président des États-Unis a fait dans la journée une déclaration plutôt musclée sur Twitter. Celle-ci a d'ailleurs été censurée par le réseau social, estimant que ce tweet faisait la "glorification de la violence".

Donald Trump a déclaré :

Ces VOYOUS déshonorent la mémoire de George Floyd, et je ne laisserai pas faire cela. Je viens juste de parler au gouverneur Tim Walz et lui ai dit que l’armée est à ses côtés tout du long. Au moindre problème, quand les pillages commencent, les tirs commencent. Merci !



