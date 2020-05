Bob l’éponge: Le pâté de crabe est de sortie sur Apple Arcade

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Bob l’éponge: Le pâté de crabe est le dernier jeu en date d'Apple Arcade, le service de jeux en illimité de la firme à l'iPhone.



Comme chaque vendredi ou presque, c'est l'occasion de voir un nouveau titre. Regardez le trailer vidéo :

Bob l’éponge: Le pâté de crabe (ou Patty Pursuit en anglais) : le nouveau jeu Apple Arcade

Le dernier jeu d'Apple Arcade ramène tous vos personnages préférés de la série Nickelodeon sur iPhone, iPad, Mac et autre Apple TV. Il s'agit d'un jeu d'aventure / plateforme où l'infâme Plankton cherche une fois de plus la formule secrète du pâté de crabe. C'est là qu'interviennent Bob et ses amis - Patrick, Sandy et compagnie.



Le jeu vous fera parcourir des endroits familiers comme Bikini Bottom, Monde du Gant et Seau de l'Enfer avec des mécaniques de jeu toujours plus loufoques tels que des trampolines, des tyroliennes et des machines de transformation qui fera ainsi varier le gameplay. Cela ne sera pas de trop pour vaincre Sheldon J. Plankton et son armée de cousins.



Le but du jeu, outre de récupérer la recette du pâté de crabe, sera de sauver les amis de Bob, de collecter des pièces et des spatules et de terminer tous les niveaux. Le tout est évidemment porté par les voix iconiques de la série Bob l'éponge.



Bob l’éponge : le pâté de crabe se joue donc sur iPhone, iPod, iPad, Apple TV et Mac pour les joueurs ayant souscris l’abonnement Apple Arcade à 4,99€/mois ou 49,99€/an.

Télécharger le jeu Bob l’éponge: Le pâté de crabe