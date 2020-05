Apple TV+ : La Pomme publie des informations sur la série Ted Lasso

Récemment, Apple faisait l'annonce de l'arrivée d'une nouvelle série originale portant le nom de Ted Lasso : aujourd'hui, la Pomme publie une première image et des informations de cette dernière.



Dans cette création, on retrouvera donc un certain Ted Lasso, joué par Jason Sudeikis (Comment tuer son Boss, Jackpot, Jamais entre amis...), dans l'univers du football américain.



La belle nouvelle, c'est que la série ne tardera pas trop à arriver, puisque la date de sortie est fixée au 14 août prochain.

Un aperçu de la série Ted Lasso

Jason Sudeikis sera donc au casting de la nouvelle série d'Apple, Ted Lasso, qui met en scène un entraîneur de football américain à l’université du Kansas qui, subitement, est recrutée par une équipe de football professionnelle anglaise, malgré son inexpérience dans ce sport.



Jason Sudeikis est également producteur exécutif avec Bill Lawrence, en association avec Warner Bros Television et Universal Television. Une série qui s'annonce humoristique et qui devrait plaire à de nombreux abonnés de la plateforme.