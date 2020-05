Apple double le prix de l’option RAM du MacBook Pro 13 pouces

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Apple a réalisé un discret ajustement sur le prix de l’option 16 Go de RAM du MacBook Pro d'entrée de gamme à 1499€. Jusqu'à aujourd'hui, Apple facturait 125€ le passage de 8 Go à 16 Go de RAM, mais cette mise à niveau coûte maintenant 250€ en France.

Repéré par notre lecteur André C., mais aussi par d’autres clients en Allemagne et aux États-Unis (où le tarif passe de 100 à 200$), cette augmentation de prix est inhabituelle du côté de la firme à la pomme.

En effet, si les variations de prix sont légions chez Apple, elles se font le plus souvent à la baisse, comme ce fut le cas sur la gamme Mac au premier trimestre 2020 avec le stockage SSD doublé pour le même prix.



Pour notre sujet du jour, on notera que le cours de la mémoire vive n’a pas flambé outre mesure et que la demande en ordinateurs n’est pas folle en ce moment. Il est donc difficile de cerner les raisons. Apple aurait-elle fait une erreur au lancement du MacBook Pro 13 pouces 2020 avec un option trop bon marché ? Ou son fournisseur aurait-il des problèmes d’approvisionnement ?



Pour mémoire, Apple a actualisé la gamme MacBook Pro 13 le mois dernier, apportant le nouveau clavier ciseaux et des améliorations de performances. Mais hormis le premier prix, les autres options sur ce laptop n’ont pas évolué.



