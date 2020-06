Apple Watch 6 : pas de microLED et nouveautés possibles

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Réagir

Après avoir introduit l’OLED avec la première Apple Watch en 2015, Apple travaillerait sur du microLED dans son usine secrète de Santa Clara en Californie depuis 2017. Si 2020 semblait parfait pour le lancement d’une nouvelle dalle sur la tocante de la marque, finalement, l’Apple Watch 6 devrait conserver le même écran que l’Apple Watch Series 5 et les modèles précédents.

Apple retarde la sortie de ses écrans microLED

Après de nombreuses rumeurs sur du miniLED pour Mac et iPad, et du microLED pour Apple Watch (et probablement l’iPhone), la pandémie semble avoir eu raison du calendrier. L’année 2020 ne sera pas celle de la révolution des écrans chez Apple, comme le confirme un nouveau leaker, L0vetodream. Celui qui s’est fait remarquer avec des informations justes au sujet du nouvel iPhone SE 2020 et du dernier iPad Pro, a posté un tweet succinct indiquant que l’Apple Watch 6 réutiliserait l’écran de l’Apple Watch 5. Une version améliorée de la toute première dalle de 2015 qui supporte le mode always-on.



Dommage car la technologie Micro-LED permet de gagner en finesse, en luminosité et en consommation d’énergie, donc en autonomie.



A la place, Apple va continuer de travailler avec JDI. Au cours des deux dernières années, JDI Display a fourni certains des écrans OLED pour les modèles ‌d’Apple Watch‌, et Apple a progressivement augmenté sa proportion de commandes auprès du fabricant, récemment stimulée par un investissement de 200 millions de dollars d'Apple pour permettre une production plus importante d'écrans OLED pour iPhones.

Quelles nouveautés sur l’Apple Watch 6 ?

Enfin, au sujet de l’Apple Watch Series 6, les nouveautés devraient être plus nombreuses que sur la montre de 2019 avec notamment des performances améliorées, une nouvelle puce WIFi, une meilleure résistance globale et quelques fonctions spécifiques apportées en partie par watchOS 7. En effet, suite à la fuite d’iOS 14, nous avions découvert une fonctionnalité pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang, une autre pour détecter les crises de paniques, un mode enfant ou encore une pour surveiller la qualité du sommeil. On parle même d’un Touch ID sur la couronne...



Pour confirmer tout cela, il faudra être présent à la WWDC 2020, et surtout en septembre prochain avec la présentation de l’Apple Watch 6 et des iPhone 12.