L'adaptateur réseau interne d'Apple en images (USB-C, Ethernet, BT)

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Récemment, un adaptateur réseau d'Apple, portant le numéro de modèle A2282, a été repérée sur la plate-forme de certification américaine FCC. Les documents de l'A2282 sur FCC avaient révélé que cet adaptateur réseau d'Apple dispose du Wi-Fi et qu'il fonctionne en dessous de la fréquence 1GHz. Cette fréquence est utilisée par la norme Wi-Fi ah qui se trouve généralement dans les produits IoT, ce qui suggère que l'A2282 est une sorte de produit IoT qui n'est pas à destinations des clients mais à usage interne.

Après la FCC, la NCC !

Aujourd'hui, l'adaptateur réseau Apple, le fameux A2282, vient de faire son apparition sur la plate-forme de certification NCC, qui révèle non seulement les fonctionnalités de connectivité de la carte réseau, mais également son image réelle sous tous les angles et dimensions.



Comme vous pouvez le voir, cet accessoire ressemble à celui des PC portables sous Windows qu'on trouve dans toutes les entreprises. Loin du standard blanc et brillant d'Apple. La pièce mesure environ 11,5 cm de long et 3,5 cm de large. L'A2282 possède des ports de chaque côté. À gauche, il semble avoir un port Ethernet et à droite, il semble avoir un autre port Ethernet ainsi qu'un porte USB-C.



Autre information provenant des documents de certification publiés sur le NCC, l'adaptateur réseau est équipé d'une batterie Apple «A2059» d'une capacité de 291,8 mAh. Une sorte de batterie de secours donc. De plus, l'accessoire sera livré avec un adaptateur secteur Apple «A1401» de Flextronics, qui a une sortie de 12,48 Watts, et un câble Lightning vers USB Type-C. Il est également fait mention de deux câbles LAN dans le document.



Enfin et non des moindres, l'A2282 possède une connectivité BT LE (Bluetooth Low Energy). Difficile de dire à quoi pourrait servir ce nouvel accessoire, certainement à destination des Apple store et réparateurs agréés.



Vous avez une idée ?



Source