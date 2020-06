API de Apple et Google : Trois nouveaux pays européens disent oui

Depuis que Apple et Google ont proposé leur API pour les applications de traçage Bluetooth visant à ralentir la propagation du Covid-19, il y a eu un grand débat ! De nombreux pays (comme la France) ont refusé, car le système proposé ne leur convenait pas. Cependant, plus le temps passe et plus les avis changent, c'est le cas de trois nouveaux pays.

La Finlande, le Portugal et l'Irlande sont d'accord pour l'API des deux Californiens

Si pour la France l'application StopCovid est déjà lancée, pour d'autres pays européens l'heure est toujours à la réflexion quant à l'intégration d'un système maison ou de l'API d'Apple et de Google.

Si beaucoup ont hésité, de plus en plus de gouvernements acceptent de rejoindre la longue liste des pays qui veulent intégrer l'API.

Pour l'instant, L'Estonie, la Lettonie, l'Allemagne et la Suisse ont tous accepté de collaborer avec Apple et Google.

Aujourd'hui trois nouveaux pays viennent d'accepter eux aussi, il s'agit du Portugal, de l'Irlande et de la Finlande.

Visiblement d'autres pays vont également intégrer l'API des deux entreprises. Beaucoup y voit comme une opportunité de faciliter les choses et de lancer l'application StopCovid plus rapidement, puisque le Covid-19 lui n'attend pas de contaminer de nouvelles personnes !

D'après les récents retours, l'Angleterre serait toujours dans la phase interrogative d'intégrer ou non l'API d'Apple et de Google. Du côté de l'Autriche, on est également fortement intéressé parce que proposent les entreprises.



