Apple TV+ : Un analyste voit le service d'Apple atteindre les 100 millions d'abonnés d'ici 2025

Même si Apple TV+ reste nettement moins intéressant que Netflix, Prime Vidéo ou Disney+ (en ce qui concerne la quantité des contenus), il n'en reste pas moins que le service de streaming d'Apple continue son bout de chemin et arrive à conquérir énormément de nouveaux abonnés.

Le nombre d'abonnés devrait prochainement exploser

The Morning Show, See, Amazing Stories, Défendre Jacob... Toutes ces séries originales Apple TV+ se sont déjà fait un nom et c'est en partie grâce à ces contenus de qualité que la firme de Cupertino arrive à acquérir toujours plus de nouveaux abonnés chaque nouveau trimestre.

D'après l'analyste Samik Chatterjee de la banque d'investissement JP Morgan, le service de streaming du géant californien devrait connaître une forte croissance jusqu'à atteindre les 100 millions d'abonnés d'ici 2025.



Il faut dire que ce chiffre est possible, puisqu'Apple travaille en permanence sur l'ajout de nouveaux contenus. Des productions sont en cours et la firme rachète des droits d'autres programmes qu'elle n'a pas produit.

De plus, Apple TV+ c'est peu de contenu, mais les séries et films proposés sont d'une grande qualité, avec très souvent un casting d'acteurs connus (ce qui facilite les choses dans les campagnes marketing).

Des investissements en hausse

Apple investirait également beaucoup plus qu'au début d'Apple TV+. La firme de Cupertino dépasserait même ses concurrents sur ce terrain. Les récents rapports affirment que les investissements seraient autour des 6 milliards de dollars, une somme impressionnante qui devrait refléter l'arrivée de nombreux contenus dans les prochains mois et les prochaines années. À noter que le Covid-19 a stoppé les tournages pendant plusieurs semaines (on ne sait même pas s'ils ont repris aujourd'hui).



L'analyste explique également que 2020 sera synonyme de croissance pour Apple TV+, le confinement a permis d'acquérir de nouveaux abonnés (même si cela n'aurait pas été aussi important que Netflix). Cela devrait continuer jusqu'à l'année prochaine.

Du côté de Netflix, la plateforme de streaming a dépassé les 100 millions d'abonnés en 2017, en ce moment 167 millions de personnes dans le monde paient un abonnement Netflix tous les mois.

Pour Apple TV+, le service possède 34 millions d'abonnés, mais dans ce chiffre énormément de personnes détiennent l'année offerte en échange de l'achat d'un produit Apple éligible.



