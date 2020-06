Apple Park : Voici les mesures prises pour le retour des employés

Il y a 2 heures

Julien Russo

Depuis plusieurs mois, les employés de l'Apple Park en Californie ne vont plus au siège d'Apple, mais sont invités à rester chez eux et travailler à distance. Cependant, cette situation est temporaire puisque d'après certaines indiscrétions, le retour à l'Apple Park ne devrait plus tarder. Pour que tout se passe bien, la direction d'Apple a décidé de prendre des mesures pour rapidement détecter les employés potentiellement infectés au Covid-19.

Masque obligatoire et prise de température à l'arrivée

Avec le Covid-19 il faut être particulièrement vigilant puisque quand ce virus infecte une personne, les symptômes arrivent plusieurs jours après. Malheureusement, comme on ne sait pas qu'on est contaminé, inconsciemment on peut infecter d'autres personnes. Résultat, quand on est au travail et qu'on échange avec plusieurs dizaines de collègues par jours, la circulation du virus peut aller très vite (surtout si les gestes barrières ne sont pas respectés).

Au retour du confinement, toutes les entreprises ont dû prendre des mesures strictes pour éviter la propagation du Covid-19 entre salariés.



Selon Bloomberg, à l'Apple Park plusieurs changements vont avoir lieu. À commencer par le port du masque obligatoire. Chaque employé qui franchira la porte d'entrée devra être muni d'un masque. De plus, Apple effectuera également des tests de température.

La firme de Cupertino proposera aussi à ses salariés de faire un test d'écouvillonnage nasal pour dépister le virus. On ne sait pas si cela sera offert ou si les employés pourront le réaliser une ou plusieurs fois.

Au quotidien, les employés devront faire attention dans leurs contacts avec les collègues. Dès la reprise, Apple communiquera clairement les comportements à adopter. Il sera par exemple conseillé de ne pas s'approcher d'une personne qui n'est pas dans son équipe. Par exemple, un employé qui travaille sur le développement d'iOS ne devra pas s'approcher d'un autre qui travaille sur les développements du logiciel macOS. La firme considère cela comme un contact inutile. Ne seront acceptés que les contacts "utile" à son travail.



L'Apple Park comporte également plusieurs cuisines, cafétérias et salles de repos. Elles seront fermées (pour la plupart). Cette décision est toujours dans le but d'éviter les contacts entre salariés. Les ascenseurs dans l'Apple Park seront limités à deux personnes maximum, il sera strictement interdit d'être plus que deux, même si vous avez une raison valable.

Bloomberg explique aussi que le plan d'étage du bâtiment principal comprend plusieurs espaces ouverts qui vont finement être retravaillés avant le grand retour des employés.



Si la majorité des employés Apple travaillent à domicile, depuis plusieurs semaines certains ingénieurs logiciels et gestionnaires de centre de données étaient retournés à l'Apple Park.

Même s'il est possible de faire du télétravail, pour certains secteurs d'activités, cela restait très difficile.



Globalement, Apple souhaite un retour "étape par étape" pour les employés à l'Apple Park. Il ne sert à rien de précipiter les choses quand le travail peut être réalisé à distance, même si Apple n'a jamais vraiment aimé ça pour protéger la confidentialité des futurs produits.