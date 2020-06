Audio+ 2020 : Apollon Soundz concurrence les AirPods

Cocorico ! Peut-être connaissez-vous déjà la société Apollon Soundz, jeune start-up parisienne qui souhaite se faire une place sur le marché de l'audio.



Plus particulièrement, ils veulent venir concurrencer les gros acteurs du marché des écouteurs sans fil, dont notamment un certain Apple avec leurs AirPods.



Pour ce faire, ils misent sur la performance, mais également sur un tarif bien plus abordable.

Apollon Soundz se lance dans les écouteurs sans fil

Si vous avez du mal à passer le cap des écouteurs sans fil à cause du tarif trop haut, une nouvelle alternative aux AirPods vient de voir le jour sur le marché.



En effet, la firme parisienne Apollon Soundz vient de lancer ses Audio+ 2020, permettant de profiter de votre musique sans la contrainte du fil, avec un tarif abordable et de belles technologies.



Au programme de ses nouveaux écouteurs, on retrouve une autonomie de 6 heures d’utilisation ou 24 heures en veille, la réduction de bruits ambiants pour conserver une belle qualité de son et la mise en place de la dernière technologie Bluetooth 5.0.



On retrouve une surface tactile sur les écouteurs pour pouvoir gérer l'utilisation de ces derniers et une compatibilité avec Siri, Google Assistant ou Alexa.



Disponibles en deux coloris (blanc et noir), les Audio+ 2020 sont vendus à 34,99€ au lieu de 70.99€. Un prix plus que raisonnable pour un produit conçu par une société française.