Night In The Unpleasant House : le créateur de Twine revient ce mois-ci

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

En 2009, Chris Klimas a créé un outil du nom de Twine, ce dernier permettant alors de créer des histoires simples avec des variables, des images, du CSS ou encore du JavaScript.



Il a ainsi donné la possibilité à tout à chacun de publier des créations au format HTML, ne nécessitant pas énormément de connaissances.



Ce dernier revient aujourd'hui, dans un cadre tout à fait différent puisqu'il s'apprête à publier un jeu mobile du nom de Night In The Unpleasant House.

Night In The Unpleasant House : un roman interactif à venir

Le développeur s'est allié avec Joel Haddock afin de permettre la création d'illustrations et d'une trame d'histoire, donnant naissance à Night In The Unpleasant House.



Pour créer son jeu, il s'est donc servi de son propre outil de développement, laissant entrevoir un titre narratif interactif non linéaire. Si l'on ne connait pas encore la date exacte, on sait que le jeu sortira ce mois-ci.



Le synopsis :

Votre père est décédé 10 ans avant les événements du jeu après avoir découvert un sombre secret sur son patron, qui se trouve également être le maire de la ville. Vous décidez donc de vous rapprocher du maire pour découvrir l'emplacement de sa maison, où ses ennemis disparaissent souvent mystérieusement ou reviennent complètement incohérents.

On a hâte !