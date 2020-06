Sur son site américain, Apple fait la promotion de l'iPhone + l'Apple Watch

Quand vous avez un iPhone, il vous faut l'Apple Watch. Voici le message que vient de mettre en avant la firme de Cupertino sur son site américain. Cette nouvelle campagne marketing met en avant les avantages d'avoir l'Apple Watch quand vous avez déjà un iPhone.

Tous les utilisateurs de l'Apple Watch vous le diront, la montre connectée d'Apple est une petite merveille au quotidien. Sur plusieurs choses, vous n'avez plus besoin de sortir votre iPhone comme pour les notifications, le contrôle de la musique que vous écoutez, le suivi d'un itinéraire, pour poser une question à Siri...

L'Apple Watch n'est pas indispensable en soi, mais elle vous apporte un confort au quotidien.

Sur son site américain, Apple explique :

Obtenez un itinéraire sur l'iPhone et appuyez sur votre poignet lorsque vous devez tourner. Vérifiez votre fréquence cardiaque sur Apple Watch et suivez-la au cours de la dernière heure, jour, mois ou année sur iPhone. Lorsque vous les associez, ils représentent tellement plus.