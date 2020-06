Fin du télétravail : Apple enclenche la phase 1 pour ses employés de la Silicon Valley

Pour beaucoup d'entreprises dans le monde, le télétravail a été une révélation. Produire le même travail à distance sans réaliser le trajet aller/retour a été une bonne expérience. Cependant, pour des entreprises comme Apple qui privilégie la culture du secret, le télétravail n'est pas forcément l'idée du siècle.

Retour à l'Apple Park

Cela fait maintenant plusieurs mois que les employés Apple travaillent depuis leur domicile. L'entreprise souhaitant mettre fin à cette pratique a décidé de lancer plusieurs phases de retour au siège et dans les autres locaux de la Silicon Valley.

En effet, dès le 15 juin, Apple va mettre en place ce qu'elle appelle en interne la "phase 1". Cela consiste à ramener un petit nombre d'employés et de cadres à l'Apple Park, au campus Infinite Loop et dans les autres locaux.

La majorité conservera le télétravail et ceux qui retourneront à leur poste sont ceux qui travaillent sur des projets qui seront dévoilés au deuxième semestre de 2020.

Le rapport de Bloomberg à l'origine de cette indiscrétion explique :

Certains cadres supérieurs d'Apple, ainsi que des ingénieurs travaillant sur le matériel et les logiciels, ont passé du temps au bureau alors que la société se prépare à lancer une série de nouveaux produits au cours du second semestre 2020. Une petite partie du personnel est restée pendant toute la période de fermeture de Covid-19.

Au retour des employés, Apple a déjà prévu toutes les mesures pour éviter la propagation du Covid-19 à l'intérieur des locaux.

Le port du masque sera obligatoire et les employés qui quitteront le télétravail devront passer un test de température à leur arrivée le matin. La firme de Cupertino proposera aussi un test d'écouvillonnage nasal pour dépister le virus.



Dans le quotidien, les employés seront invités à être en contact qu'avec leur équipe. Tous les contacts non nécessaires dans leur travail seront interdits. Les ascenseurs de l'Apple Park seront limités à deux personnes et plusieurs cuisines, cafétérias et salles de repos seront temporairement fermées lors de la reprise.