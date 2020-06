iOS 13.6 : les symptômes s'invitent dans l'application Santé

Comme vous le savez très certainement, Apple a publié hier la seconde bêta d'iOS 13.6 qui n'apporte pas de gros changement, mais qui donne désormais le choix à l'utilisateur d'accepter ou non le téléchargement automatique dans la nuit des futures mises à jour.



Seulement, comme pour toutes les arrivées d'updates, les développeurs décortiquent le code et les applications de la Pomme, afin d'y déceler une ou plusieurs nouveautés.



Et pour le coup, c'est l'application Santé qui se voit doter de données supplémentaires : les symptômes.

Apple ajoute les symptômes à l'app Santé

Depuis la seconde bêta d'iOS 13.6, il est désormais possible d'ajouter d'éventuels symptômes provenant de maladies comme les crampes abdominales, le manque d'appétit, les douleurs corporelles, la constipation ou encore les douleurs thoraciques.



Lorsque vous souhaitez en ajouter un, l'application donnera une petite description du mal, avec la possibilité de "noter" la puissance de ce dernier : « Sévère », « Modéré », « Léger », « Présent » ou « Non présent ». Apple a calqué sa nouvelle fonction sur celles des cycles féminins.



