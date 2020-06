Apple préparerait un Magic Keyboard pour iPad Air 4 et Mini 6

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Le Magic Keyboard de l'iPad Pro 2020 serait bientôt accompagné d'une version pour le reste de la gamme. En effet, la coque-clavier avec trackpad sortie il y a quelques semaines n'est pour le moment taillée que pour l'iPad Pro 2020 ainsi que la version 2018 qui possède les mêmes cotes.



Selon le leaker @L0vetodream qui s'est déjà distingué à plusieurs reprises avec ses informations, Apple a prévu de porter son cher accessoire sur les autres tablettes comme l'iPad Air et l'iPad Mini.

Un Magic Keyboard moins cher sur iPad Air 4 et Mini 6 ?

Le Magic Keyboard fonctionne avec la présence d'un Smart Connector, actuellement indisponible ailleurs que sur iPad Pro. Du coup, il est probable que cette fuite concerne les futurs modèles comme l'iPad Air 4 et l'iPad Mini 6. Si la version miniature pourrait être peu confortable en raison de la taille des éléments, cette pour iPad Air serait quasiment identique à celle de l'iPad Pro 11 Pouces. Oui, l'iPad Air 4 est prévu pour avoir un port USB-C et un écran plus grand, certainement de 10,8 pouces. Et probablement un design plus carré comme l'iPad Pro. Seul Face ID, la double caméra et le processeur serait à l'avantage du modèle haut de gamme.



Reste à savoir si le prix du Magic Keyboard sera revu à la baisse car il coûte 339€ minimum et même 399€ en version 12,9 pouces.



Pour mémoire, l'iPad Air 3 a été lancé en mars 2019. Il pourrait être renouvelé très prochainement, tandis que le nouvel iPad Pro 2021 à écran mini-LED est prévu pour 2021.