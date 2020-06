Fortnite : Comment assister à l'événement de ce soir ?

Il y a 2 heures

Julien Russo

Après de longs mois sans réelle nouveauté, Epic Games va enfin proposer un événement de taille ce soir à 20h. Comme à son habitude, à chaque fin de saison, l'éditeur de Fortnite propose un événement de transition vers la nouvelle grosse mise à jour. Initialement prévu il y a quelques jours, l'événement de ce soir avait été repoussé suite au mouvement #BlackLivesMatter.

Tout ce qu'il faut savoir

Ce soir les joueurs Fortnite sont attendus à 20h pour un événement à ne surtout pas rater. Epic Games s'apprête à dévoiler la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite, celle-ci sera lancée le 17 juin au matin. Mais avant, place à l'événement "Le Dispositif" qui clôturera la saison 2 !

Plusieurs changements sur la map sont attendus par les joueurs, l'événement de ce soir pourrait donner quelques indices sur ce qui va être proposé mercredi prochain. Le premier changement remarquable pour l'instant est l'ouverture des accès secrets sous l'eau à l'Agence.

L'autre indication qui fait du bruit dans la communauté Fortnite, c'est cette image tweeté hier par le compte officiel @FortniteGame. On y voit Midas touchant la vitrine qui protège un équipement spécial pour se protéger d'une terrible tempête.

Cette phrase accompagne l'image :

La tempête fait rage. La machine de Midas va-t-elle briser la tempête?

Comment participer à l'événement ?

Si vous n'avez pas encore Fortnite d'installer, vous pouvez l'installer dès maintenant sur PC, Mac, iOS, Android, PS4, Xbox One ou encore Nintendo Switch. Le jeu est gratuit sur toutes les plateformes.

L'autre chose à savoir c'est qu'il faut s'attendre à beaucoup de monde, Epic Games conseille d'anticiper l'événement. Soyez présent dès 19h30 puisque les serveurs seront surchargés et la connexion au salon n'est pas assurée.

Au cas où, vous n'avez pas votre place, vous pourrez voir l'événement sur Twitch ou encore YouTube. Dans le passé, les rendez-vous comme celui-ci rassemblent en général plus d'un million de viewers.

À quoi s'attendre de cette nouvelle saison ?

Les rumeurs indiquent un gros changement sur la map. Fortnite est au courant que de nombreux joueurs se sont lassés de ce nouveau chapitre, il n'y a qu'à voir le nombre de streamers Twitch qui ont abandonné le jeu pour se concentrer à Call of Duty Warzone. Cependant, ils pourraient vite revenir comme les nombreux autres joueurs... On le sait, Epic Games a plus d'un tour dans son sac et arrive à chaque fois à nous surprendre.



Les indiscrétions autour des nouveautés de la nouvelle saison indiquent une map recouverte d'eau. Plusieurs zones seraient complètement inondées, ce qui réduirait la taille de la map, souvent jugée trop grande.

Pour la première fois de son histoire, Fortnite donnerait peut-être la possibilité de se déplacer sous l'eau !

Bien sûr, rien n'est officialisé ce ne sont que des rumeurs.

L'événement de ce soir nous en dira probablement un peu plus...



