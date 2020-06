Slay the Spire : la fusion entre jeu de cartes et roguelike est de sortie

Corentin Ruffin

Nous en parlions quelques jours auparavant : la nouvelle création du studio MegaCrit allie le deck-bulding (les cartes) et le rogue-like (nettoyage de donjons) pour un résultat fort prometteur.



La belle nouvelle, c'est que Slay the Spire (v2.0.9, 959 Mo, iOS 9.0) est désormais disponible sur l'App Store, permettant ainsi d'avoir une idée plus précise de ce concept.



Le but n'est autre que d'escalader une tour remplie d'étranges créateurs et de reliques puissantes à ramasser.



Regardez la vidéo :

Slay the Spire : des cartes et des donjons

Nous avons fusionné jeu de cartes et roguelike pour créer le meilleur jeu de deck-building solo possible. Créez votre deck, rencontrez d'étranges créatures, découvrez des reliques à la puissance colossale et Slay the Spire !

Pour faire face à ces créateurs et à vos ennemis, vous aurez la possibilité de créer un deck dynamique composé de plusieurs cartes qu'il faudra choisir avec parcimonie parmi les centaines disponibles.



En effet, il faudra faire appel à votre sens de la stratégie en associant les bonnes synergies et ainsi venir à bout de vos adversaires. Une victoire vous permettra de mettre la main sur des reliques, et donc de possibles améliorations pour votre deck.



Niveau durée de vie, c'est plutôt pas mal étant donné que "la tour change à chaque fois que vous tentez de l'escalade" avec de nouveaux boss. Slay the Spire est disponible au prix de 10,99€. Un prix plus que correct après sa sortie sur PC, Mac et consoles depuis 2017.



Si ce n’est pas le plus beau jeu, Slay the Spire est en tout cas l’un des plus intéressants de sa catégorie en mélangeant le dungeon crawler et les jeux de cartes.

