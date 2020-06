La PS5 sera imposante mais proposée en noir d'après Sony

C'est désormais officiel, Sony a dévoilé la semaine dernière le design de sa future console de salon, la PlayStation 5. Arborant un look futuriste, blanc et noir, avec des teintes bleues, la machine a étonné par l'imposante taille qu'elle offre.



On en sait un peu plus sur le pourquoi du comment ce choix de la part du Nippon, et il semble que cela concerne uniquement le nouveau système de refroidissement qui va venir pallier à la gourmandise de la console.



L'autre point, c'est que Sony aurait également prévu un modèle totalement noir, mais également des versions spéciales.

La PlayStation 5 consacre sa taille au refroidissement

Si la taille et le design ont provoqué de véritables perles sur les réseaux sociaux de la part de petits malins, nombreux sont les joueurs à se poser la question d'une console aussi imposante.



Lors d’une FAQ sur LinkedIn, Matt MacLaurin, vice président responsable de l’expérience utilisateur de la PlayStation 5, a apporté quelques éléments de réponse :

Cette génération de console est équipée de petits supercalculateurs. Même si le CPU gravé en 7nm promet d’incroyables performances du côté du rapport entre chaleur et puissance, la puissance dégagée par la console reste extrême.

Ainsi, Sony se servirait de cette taille pour mettre en place un nouveau système de refroidissement pour venir contrer les technologies puissantes, qui font chauffer le monstre.

Cette technologie est tellement neuve qu’elle produit toujours une importante quantité de chaleur. Pour dissiper la chaleur, nous avons utilisé le plus d’espace possible.

Le cadre a également révélé que l'interface utilisateur de la console a été totalement repensée et que les joueurs doivent s'attendre à de gros changements qui seront présentés prochainement.



Pour finir, et cela ne concerne plus Matt MacLaurin, les dernières rumeurs évoquent un coloris totalement noir et des éditions exclusives aux couleurs de certains jeux vidéo.



