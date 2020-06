Sentinels of the Multiverse : le jeu est gratuit sur iOS !

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Pour la première fois de son histoire, l'excellent jeu Sentinels of the Multiverse (v3.0.10, 742 Mo, iOS 9.1) est disponible gratuitement au téléchargement sur iOS et Android.



Dans cette création du studio Handelabra, sortie en 2014, on se retrouve dans une bande dessinée vivante qui prend la forme d'un jeu de société.



Ici, les joueurs ne s'affrontent pas, mais ils s'unissent pour faire équipe ensemble face au mal !

Sentinels of the Multiverse : le jeu est gratuit pendant une durée limitée

Appel à toutes les sentinelles! Avez-vous ce qu'il faut pour défendre le Multivers? Composez une équipe de héros de bandes dessinées, chacun avec ses propres styles de jeu, histoires et rancunes. Mettez-les contre une variété de méchants maniaques et redoutables. Battez vos ennemis et sauvez le Multivers!



Vous l'aurez compris, en plus de prendre un look de comics, le jeu Sentinels of the Multiverse vous propose d'incarner un super-héros au milieu d'une équipe composée d'autres joueurs.



La version digitale de base contient 10 héros, 4 grands méchants, 4 environnements, mais il est possible d'investir dans des achats intégrés pour débloquer encore plus de personnages et scénarios.



Seul bémol, le jeu n'est disponible qu'en anglais, mais il est possible de retrouver les règles en français grâce à une simple recherche Google.

Télécharger le jeu gratuit Sentinels of the Multiverse