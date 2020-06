Les écouteurs Sony WF-1000XM3 en promo !

Medhi Naitmazi

Juste avant Apple et ses AirPods Pro, Sony avait sorti ses écouteurs WF-1000XM3 sans fil et à réduction de bruit. Basé sur la même technologie que son excellent casque WH-1000XM3, les true wireless du nippon ont fait un carton depuis un an. Et pour encourager les clients hésitants, voilà une première grosse promotion avec -30% chez Rakuten, soit 169€ au lieu de 249€.

La meilleure réduction de bruit du marché à prix réduit

Reprenant la même base technique que le casque WH-1000XM3, les écouteurs WF-1000XM3 constituent le haut de gamme de Sony. Ce sont des intra-auriculaires qui disposent d’une technologie de réduction de bruit active plus performante grâce à un nouveau processeur de traitement du signal HD-QN1e et de deux micros. Ils font donc légèrement mieux que les AirPods Pro d'Apple, mais ils sont aussi un peu plus gros.



Si l'autonomie n'est pas en reste avec de 6 à 8 heures par écouteurs et jusqu'à 32 heures avec le boitier, en revanche le design reste perfectible. Integrant une couche tactile pour les commandes vocales (Alexa ou Google), leur coque peut être inconfortable sur la durée pour certaines oreilles. C'est le seul point négatif.

Les WF-1000XM3 sont moins chers

Les Sony WF-1000XM3 sont donc en promotion à 169€ au lieu de 249€ chez Rakuten. On les trouve à 224€ chez Amazon, alors que les AirPods Pro sont à 191€ au mieux.

Notre avis sur "WF-1000XM3" ( Sony )

La note 4,5 / 5

Les + :

Excellente qualité sonore

Autonomie de 24 heures

Réduction de bruit au top



Enfin, une vidéo de présentation des WF-1000XM3 de Sony :