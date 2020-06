Bon Plan Amazon : Des promotions qui font écho !

Amazon a décidé de vous faire plaisir en proposant ses appareils avec Alexa en promotion ! En effet, l'entreprise propose de belles réductions sur l'Echo Dot, la Fire TV Stick, l'Echo Plus et l'Echo Show. C'est le moment de se faire plaisir si vous avez envie d'une enceinte ou d'un lecteur multimédia en streaming à connecter sur votre téléviseur.

Les réductions du moment chez Amazon

Beaucoup de personnes vous le diront, Alexa ce n'est pas l'assistant vocal au top de la confidentialité, mais c'est de loin celui qui vous apportera les meilleures réponses pour répondre à vos questions. De plus, avec le système de skill, il est possible d'aller plus loin avec des applications.

Dès maintenant, profitez d'une réduction sur l'achat d'un appareil Echo ou d'une Fire TV Stick.

Plusieurs promotions sont proposées :

L'Echo Dot : Il s'agit d'une enceinte connectée au tissu anthracite . Muni d'Alexa, vous pouvez lire vos playlists préférées sur Amazon Music, mais aussi Spotify, Deezer et Apple Music.

Le son est amélioré et plus puissant que la génération précédente.

Vous pourrez également appeler ou envoyer des messages , lire les nouvelles, consulter la météo, contrôler des appareils domotiques compatibles...

Normalement l'Echo Dot est vendu au tarif de 59,99€, mais exceptionnellement l'enceinte est proposée à 29,99€ .

D'habitude, elle est commercialisée au tarif de 39,99€, mais vous pouvez l'avoir à 24,99€ .

Contrairement à de nombreuses autres enceintes, vous avez la main sur l'égaliseur via l'application Alexa.

L'enceinte s'occupe de tout ce que fait une enceinte, elle répondra à vos requêtes "Alexa...".

Compatible avec Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, TuneIn... Vous aurez aussi le multiroom qui est l'équivalent du AirPlay 2.

Profitez d'un tarif à prix cassé. L'enceinte est vendue à seulement 84,99€ au lieu de 149,99€.

Elle vous coûtera 69,99€ au lieu de 89,99€ !

Ces promotions sont valable pendant une durée limitée. Si vous êtes abonnés Amazon Prime vous profiterez de vos avantages liés à la livraison.