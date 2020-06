Pokémon Smile : les monstres aident les enfants à se brosser les dents

Corentin Ruffin

The Pokemon Company vient juste de terminer son évènement en ligne Pokemon Presents, conférence annonçant les nouveautés à venir du côté des célèbres monstres.



Parmi elles, on retrouve une nouvelle application mobile qui s'adresse aux plus jeunes : Pokémon Smile (v1.0.0, 234 Mo, iOS 11.0) veut aider les enfants à se brosser les dents de la bonne façon et pour une durée idéale.



Voici la "bande-annonce" de cette app :

Pokémon Smile : les enfants se brossent les dents

Se brosser les dents devient une aventure drôle et excitante avec Pokémon Smile ! Les joueurs peuvent faire équipe avec leur Pokémon préféré pour vaincre les bactéries qui causent des caries, sauver les Pokémon qui en sont prisonniers et avoir une chance d'attraper ces derniers. Pour y parvenir, il n'y a qu'un seul moyen : se brosser les dents régulièrement !

Vous l'aurez compris, plus les enfants se brossent les dents de la bonne façon, plus ils sauvent de Pokémon et donc les collectionner. Au total, le Pokédex recense plus de 100 Pokémon à trouver, de façon journalière.



Pour apporter un côté fun, l'application propose des filtres "Chapeaux Pokémon" qu'il sera possible de débloquer au fur et à mesure des brossages.



Une application qui peut paraître pauvre, mais qui pourrait bien aider les plus jeunes à respecter l'hygiène dentaire recommandée.

