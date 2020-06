AirPower : Le problème de surchauffe serait résolu

L'AirPower est un chargeur pouvant accueillir plusieurs appareils comme une Apple Watch, un iPhone et une boite de recharge d'AirPods. Cependant, le fait de pouvoir recharger trois appareils sur une toute petite surface avait généré une surchauffe ce qui avait poussé Apple à abandonner son projet de sortir un jour cet accessoire.

Apple aurait enfin réussi à résoudre ce problème de surchauffe avec son AirPower. Cela aura été un véritable combat qui aura poussé à l'abandon du projet avant d'être repris par la suite !

Une fuite partagée par Jon Prosser informe que la firme de Cupertino a réussi à recharger trois appareils sans aucune hausse de température excessive. Après plusieurs années de persistance, les ingénieurs ont enfin trouvé l'astuce pour que l'AirPower n'aille pas dans des extrêmes de températures quand il est utilisé à pleine capacité.

Dans son tweet, l'expert des fuites sur les produits Apple explique que le "C68" (le nom de code du AirPower) prend désormais en charge l'Apple Watch ce qui sous-entend donc que le problème de surchauffe est désormais du passé. Puisque l'AirPower n'arrivait pas à prendre en charge l'iPhone, les AirPods 2/Pro et l'Apple Watch en même temps. En effet, la montre connectée d'Apple a besoin de plus d'énergie que les autres appareils.



Apple n'a jamais ouvertement dit que le projet AirPower était annulé à cause d'un problème de gestion de la température. Cependant toutes les indiscrétions autour du futur produit avaient affirmé que c'était pour cette raison que la firme de Cupertino n'avait toujours pas commercialisé l'AirPower deux ans après son annonce dans une keynote.

Maintenant que ce problème de chaleur est résolu, la mise en vente du AirPower pourrait devenir une réalité d'ici la fin de l'année prochaine !

Well, you guys wanted a better picture of “C68”... 😏



Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?



Yeah.

Well.



They got the Watch working... 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3