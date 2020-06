Battlemons : le nouveau jeu signé FDG Entertainment

Il y a 49 min (Màj il y a 49 min)

Corentin Ruffin

Le nom de FDG Entertainment vous dit peut-être quelque chose, et c'est bien normal, puisqu'on parle du studio qui a donné naissance à Super Cat Tales et Oceanhorn.



Ces derniers font à nouveau parler d'eux aujourd'hui puisqu'ils viennent d'annoncer leur nouvelle création : Battlemons. Malheureusement, on a que trop peu d'informations sur ce jeu, si ce n'est que cette image :

Battlemons : le nouveau jeu de FDG Entertainment prévu pour 2021

We're happy to announce we're working on #Battlemons! Please stay tuned for more infos in the future😊#iOS #Android pic.twitter.com/AolvmWPHfk — FDG Entertainment (@FDG_Games) June 17, 2020

Ainsi, on sait que le jeu se nommera Battlemons et verra le jour sur iOS et Android en 2021. L'oeuf jaune dans le logo peut faire penser à un titre de type Pokémon, avec des créatures qui éclosent.



Un site web officiel laisse un descriptif assez vague :

Perdu sur une planète lointaine - apprivoiser les monstres pour survivre.

Espérons rapidement de nouvelles informations !