Death Come True est en précommande sur iOS avant sa sortie

Il y a 5 heures

Alban Martin

Death Come True se précise ! Après plusieurs informations publiées au compte-gouttes puis des précommandes sur Android, le FMV est arrivé sur App Store avec une date de sortie positionnée au 25 juin prochain que l'on avait déjà dévoilé.



Regardez la vidéo pour découvrir le jeu :

Death Come True bientôt sur mobiles et consoles

Death Come True de Too Kyo Games est signé du maitre Kazutaka Kodaka, le créateur de Danganronpa. Il s'agit d'un jeu de science-fiction de type FMV - full motion video ou jeu cinématique interactif - qui arrivera sur mobile et Nintendo Switch la semaine prochaine. Il a été initialement révélé l'année dernière et daté ce mois-ci. Aujourd'hui, les précommandes pour le jeu ont été lancées sur l'App Store aux côtés des pré-inscriptions pour la version Android sur Google Play.



Avec ces précommandes, on peut notamment connaitre le prix du jeu, à savoir 17,99€ ! Pas donné mais Death Come True sera traduit en français, en plus de l'anglais, du japonais et du chinois, mais proposera surtout une aventure digne de ce nom. Un véritable casting, plusieurs fins et une enquête à mener vous attendent pour découvrir ce qui se cache derrière Makoto Karaki, un amnésique pouvant remonter le temps et recherché par la police.



Ce thriller écrit par Kazutaka Kodaka vous entrainera dans un scénario bien ficelé où vos décisions seront évidemment très importantes pour le déroulement. Si les commandes sont simplifiées au maximum pour examiner les lieux autour de vous, il faudra se creuser les méninges pour arriver à la bonne conclusion. Et si il y en avait plusieurs possibles ?



Voici le synopsis :

Un homme, couché sur un lit, dans une chambre d’hôtel.



Réveillé par la sonnerie stridente du téléphone à côté de lui,



il décroche et entend le message du réceptionniste.



« N’hésitez pas à venir me trouver si vous avez le moindre problème. »



Il ne sait pas pourquoi il se trouve dans cet hôtel.



Il ne sait même plus qui il est. Il ne se rappelle plus rien.



Alors qu’il inspecte les lieux, il découvre une femme évanouie et ligotée.



Les informations à la télévision lui révèlent qu’il est recherché par la police pour des meurtres en série.



C’est à ce moment que quelqu’un frappe à sa porte.

PS : À chaque nouvelle mort vécue par le personnage principal, vous recevez une « médaille Death ». Ces médailles débloqueront l’accès à des vidéos bonus « Death Tube » au bout d’un certain nombre. Sympa.

