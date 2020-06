iOS 14 : Tout ce que l'on sait sur les nouveautés

Il y a 2 heures (Màj il y a 24 min)

Julien Russo

Ce soir Apple va présenter toutes les nouveautés de ses futures mises à jour logicielles. Plusieurs annonces devraient être faites pour macOS, watchOS, tvOS, iPadOS ou encore iOS.



Ce dernier étant probablement le plus attendu par la communauté. Grâce à une version bêta d'iOS 14 qui a fuité en début d'année, nous avons pu voir de nombreuses rumeurs à propos du futur d'iOS. Voici ce que la firme de Cupertino devrait annoncer ce soir...

iOS 14, les nouveautés à venir...

Tout sera confirmé ce soir lors de la keynote d'ouverture de la WWDC 2020.

Apple devrait dévoiler plusieurs fonctionnalités pour son nouvel OS destiné à l'iPhone. Dans les semaines qui ont précédé, voici les rumeurs qu'il y a eu autour d'iOS 14 :

Les widgets sur l'écran d'accueil

Cela existe depuis longtemps sur Android, mais Apple et les widgets, ça n'a jamais vraiment été le coup de foudre. Avec iOS 14, cette vision des choses se mettrait à changer. En effet, Apple proposerait aux utilisateurs des applications avec des détails sous forme de carré. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il ne sera plus obligatoire d'appuyer sur l'application pour voir la température où l'on se trouve ou même d'appuyer en 3D Touch pour avoir plus de détails.



L'utilisateur fera le choix des applications qu'il voudra mettre en forme "widget". Cependant, les développeurs devront mettre à jour leur application pour proposer cette fonctionnalité !

À savoir que cela prendra beaucoup de places, ce qui agrandira votre nombre de pages d'applications.

Modifier les applications installées par défaut

Pour la première fois depuis la création d'iOS, Apple donnerait le choix aux utilisateurs de remplacer une application par défaut, par une autre application d'un développeur tiers.

Il deviendrait par exemple possible de choisir Google Chrome à la place de Safari ou encore Spotify à la place d'Apple Music. L'avantage, c'est que même Siri prendrait compte de ce changement. Autrement dit le "Dis Siri, envoie un mail", n'enclencherait plus une action dans "Mail" d'Apple, mais dans "Gmail" de Google. L'utilisateur deviendrait enfin libre de ses choix.

Clip, tester une application avant de la télécharger

Qu'est-ce que Clip ? Nous vous en avons déjà parlé précédemment, il s'agirait d'une fonctionnalité iOS et iPadOS qui vous permettrait de tester une application disponible sur l'App Store, sans la télécharger. Impressionnant, n'est-ce pas ? :)

À partir d'un lien ou d'un QR code, l'utilisateur désirant tester une application arrivera sur une interface de simulation d'application. Aucun fichier ne sera installé sur son iPhone ou iPad.

À noter que le développeur n'est pas dans l'obligation de dévoiler l'ensemble de son application, certaines fonctionnalités de celle-ci pourront être verrouillées.

Plus d'informations à ce sujet sur notre article dédié.

Un multitâche repensé

Avec iOS 14, Apple proposerait un nouveau multitâche. Sur l'iPhone, les applications seraient présentées 4 par 4 et le geste sera toujours le même, il suffira d'envoyer vers le haut l'application pour la fermer.

iMessage avec de nouvelles fonctionnalités

Avec iOS 14, il y aura du nouveau pour l'application "Messages". Avec les concurrents comme Facebook Messenger, WhatsApp ou encore Telegram, Apple ne cesse de perdre des utilisateurs iMessage. Du coup, la firme de Cupertino n'a pas d'autres choix que de se réinventer. Avec iOS 14, vous pourrez supprimer un message non distribué ou déjà distribué. Le destinataire aura juste une petite note l'informant que vous avez supprimé un message. Rien de révolutionnaire puisque la majorité des messageries instantanées proposent déjà celui depuis plusieurs années.



Autre nouveauté intéressante ce sont les identifications. Dans certaines applications, il suffit de noter : @TimCook pour que cette personne reçoive une notification comme quoi que quelqu'un l'a identifié. Une solution efficace pour attirer l'attention de quelqu'un qui aurait décroché et qui ne répond plus. iMessage devrait inclure cette fonctionnalité pour les conversations de groupe. Cela voudrait-t-il dire que les utilisateurs vont avoir un "@" pour utiliser iMessage ?



Apple ajouterait la même fonctionnalité que Snapchat. Quand vous êtes en discussion avec quelqu'un et que celle-ci rédige un message, vous recevez une notification : "Tim Cook est en train d'écrire...". Avec iOS 14, cela fonctionnerait pareil.



Dernier point à propos d'iMessage, c'est l'annulation de l'envoi du message. ENFIN ! Ça nous est tous déjà arrivé d'appuyer sur le bouton qui expédie le message et de se rendre compte qu'en réalité on n'aurait pas dû envoyer ce message. L'une des solutions jusqu'à présent était de rapidement activer le mode avion, ce qui empêchait le message de partir (puisqu'une fois expédié, impossible de le rattraper). Dans la prochaine mise à jour d'iOS, il serait possible d'appuyer sur un bouton "Annuler" pour que l'iPhone stoppe immédiatement l'envoi du message. La rumeur n'a pas été précisée où serait ce bouton.

Le débarquement de Split View

Disponible sur macOS et iPadOS, Split View apporte la possibilité de mettre à l'écran deux applications divisées à 50% chacune. Cela permet par exemple de rédiger un mail et en même temps de regarder un live Twitch ou de chercher une photo quand on est sur Safari.

Les exemples sont infinis et pour l'utiliser quotidiennement sur macOS, c'est extrêmement pratique !

Une rumeur a affirmé que Split View débarquerait sur iOS 14, cette information est à prendre avec des pincettes, puisque cette fonctionnalité est annoncée chaque année, mais pour l'instant elle n'a jamais vu le jour sur l'iPhone.

Application de fitness

Apple adore vous voir bouger. On le voit souvent avec les défis que propose la firme de Cupertino aux possesseurs de l'Apple Watch.

Sur iOS 14, Apple proposerait une application spéciale fitness du nom de "Seymour". Elle serait disponible dans la nouvelle version d'iOS, de watchOS et même d'iPadOS.

Au programme ?

Des activités de course à pied

De la danse

De la marche

Du vélo

De la musculation

L'application deviendrait l'une des plus complètes du marché pour les amateurs d'activité sportifs. L'application iOS et iPadOS rentrerait directement en communication avec celle de watchOS.



Voici la majorité des nouveautés que nous connaissons sur iOS 14.

Rendez-vous ce soir en direct !

Ce soir à 19h, Apple va présenter les futures nouveautés de sa mise à jour pour l'iPhone et pour l'iPad. Vous retrouverez également toutes les nouveautés qui arriveront prochainement dans votre iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod et Mac.

Vous retrouverez pendant toute la soirée nos articles dédiés aux annonces d'Apple. Nous vous donnons rendez-vous à 18h45 sur notre page keynote pour suivre le direct en français.